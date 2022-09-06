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الثلاثاء، 06-09-2022 02:01 م

نقابة الأطباء تلوّح بتعليق مشاركتها في المجلس الطبي الأردني

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد نقيب الأطباء، الدكتور زياد الزعبي أن النقابة ستتخذ موقفا حاسما من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022 في حال إقراره بصيغته الحالية.

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وبيّن الزعبي في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، أن نقابة الأطباء قد تعلق مشاركتها في المجلس الطبي الأردني في حال تم إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية.


وشرع مجلس النواب، أمس الاثنين، بمناقشة مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022 بعد إقراره من لجنة الصحة والبيئة النيابية.


وقال الزعبي إن مشروع القانون تضمن مواد معدلة ستضر بسمعة الأطباء الأردنيين الذين يحظون بمكانة متميزة وكبيرة في العالم نظرا للكفاءة التي يتمتعون بها والخبرات الكبيرة التي حازوها نتيجة عملهم واجتيازهم للبورد الأردني المعروف على مستوى العالم.


وأضاف أن النقابة طالبت في أكثر من مناسبة بسحب مشروع القانون وعرضه على الجهات والمؤسسات الصحية في الأردن من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى أطباء مستشفيات الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية، للتشاور وإقرار تعديلات تعزز قوة وسمعة الطبيب الأردني.


وأشار إلى أن الأطباء الأردنيين اكتسبوا سمعتهم من قوة البورد الأردني، ولكن التعديلات الجديدة في حال تم اقرارها ستسمح لحملة البورد الأجنبي منذ 3 سنوات بالعمل في المملكة دون الحصول على البورد الأردني وهو ما يثير المخاوف من حصول هؤلاء الأطباء على الاختصاص من دول تمنحه بسهولة وهو ما قد يؤثر على سمعة البورد الأردني محليا وعربيا وعالميا.

 

 

 




 

 


 

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