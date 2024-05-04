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السبت، 04-05-2024 08:36 ص

نقابة الأطباء تنعى الطبيب الفلسطيني عدنان البرش

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الوكيل الإخباري - نعى نقابة الأطباء الأردنيين الطبيب الفلسطيني الدكتور عدنان البرش، استشاري جراحة العظام في مستشفى الشفاء الذي ارتقى شهيدا بعد تعرضه للتعذيب الوحشي على يد الاحتلال الإسرائيلي.

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وإذ تنعى نقابة الأطباء الشهيد الدكتور عدنان البرش أحد أعضائها الذي انتسب لها أثناء التحاقه ببرنامج الاختصاص في الأردن، لتؤكد أن هذه الجريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأهل في غزة وبحق الكوادر الطبية والصحية.


وقالت إن الاحتلال الصهيوني لا زال يستهدف المنظومة الصحية والتي قام بتدميرها من خلال قصف وتدمير المستشفيات والعمل على اغتيال المئات من الأطباء والكوادر الطبية، بالإضافة إلى اعتقالهم خلال أداء واجبهم في إنقاذ حياة الجرحى والمصابين، وهو يعد نهجا عدوانيا آخر يثبت أن هذا الكيان قد تجاوز جميع الحدود الإنسانية.

 




 

 


 

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