الخميس 25-08-2022
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الخميس، 25-08-2022 04:52 م

نقابة الأطباء تنعى ميرونا عصفور

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  نعت نقابة الأطباء مقيمة طب التخدير ميرونا عصفور التي توفيت أثناء وجودها على رأس عملها.

وأعربت النقابة في بيان نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك عن أحر مشاعر العزاء لذويها.

 الى ذلك عثرت الأجهزة الأمنية، صباح اليوم الخميس، على جثة الطبيبة داخل مستشفى الجامعة الأردنية في العاصمة عمان، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري إنه جرى تحويل الجثة إلى الطب الشرعي، وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات وفاتها.

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