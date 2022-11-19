السبت 19-11-2022
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الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير في الرصيفة
ورشة تدريبية حول التقييم الحسي لزيت الزيتون
نائب نقيب المهندسين الأسبق في ذمة الله
بلدية الكفارات تدعو المواطنين للتبليغ عن أماكن تجمع مياه الأمطار
أخبار الشركات
أخبار الشركات
مدرسة المونتيسوري الحديثة تعتمد حلول "زين كاش"
"Entro Gate" تشارك في فعاليات أسبوع الريادة العالمي 14
البنك العربي "راعي مصرفي" لمنتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشَّرق الأوسط وشمال افريقيا "MENA ICT Forum"
جامعة الاميرة سمية تكرم طلبتها المتفوقين وتوقع مذكرة تفاهم مع شركة سيروكو مينا
كورونا
كورونا
الصين تخفف احترازات كورونا بأماكن الترفيه
إصابة جون كيري بفيروس كورونا
دولة أوروبية توصي بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة
احتجاجات عنيفة في غوانزهو الصينية ضد إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا
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