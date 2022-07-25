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الإثنين، 25-07-2022 07:58 م

نقابة الأطباء: ديوان الخدمة غير مخوّل بتقييم المستوى العلمي للأطباء

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الوكيل الاخباري - قالت نقابة الأطباء إن ديوان الخدمة المدنية "غير مخوّل" بتقييم المستوى العلمي للأطباء، مشيرة إلى أن الجهة الوحيدة المخوّلة بذلك هو المجلس الطبي الأردني.

وجاءت تصريحات النقابة وفق بيان لها، في ضَوء تلقيها شكاوى من عدد كبير من منتسبيها بشأن امتحانات ديوان الخدمة المدنية الهادفة إلى تعيين الأطباء.

وأشارت النقابة إلى أنّ الشكاوى التي وردتها تتعلق بصعوبة الاختبارات، وعدم ملاءمتها لتقييم الطبيب العام، علاوة على تضمن عدد من الأسئلة إجابات غير صحيحة، وأخرى لا تتلاءم مع تخصص الطب.

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