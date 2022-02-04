نقابة الأطباء عن فيديو متداول: لا تنشروه.. والتحقيق جارٍ

الوكيل الاخباري - ناشدت الناطق الإعلامي لمجلس تسيير مهام نقابة الأطباء الأردنيين الدكتورة ميسم عكروش، الأطباء والمواطنين بعدم تداول فيديو مسجل من جهة خارجية، انتشر مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتهم أحد الأطباء الأردنيين بإجراءات طبية مغلوطة وغير مهنية.

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وقالت الدكتورة عكروش، إن المعلومات التي وردت في هذا الفيديو غير مؤكدة وتبدو كيدية لكل من يعرف أسس الطب ومبادئه، منوهة إلى أن تداول الفيديو بهذه السرعة القصوى يضر بسمعة الطب والسياحة العلاجية الاردنية التي باتت مصدر دخل قومي لكافة القطاعات السياحية والخدمية في بلدنا الحبيب، كما يسعى إلى خفض أسهم التميز الطبي الأردني في المنطقة.