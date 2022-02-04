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الجمعة، 04-02-2022 06:12 م

نقابة الأطباء عن فيديو متداول: لا تنشروه.. والتحقيق جارٍ

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الوكيل الاخباري - ناشدت الناطق الإعلامي لمجلس تسيير مهام نقابة الأطباء الأردنيين الدكتورة ميسم عكروش، الأطباء والمواطنين بعدم تداول فيديو مسجل من جهة خارجية، انتشر مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتهم أحد الأطباء الأردنيين بإجراءات طبية مغلوطة وغير مهنية.

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وقالت الدكتورة عكروش، إن المعلومات التي وردت في هذا الفيديو غير مؤكدة وتبدو كيدية لكل من يعرف أسس الطب ومبادئه، منوهة إلى أن تداول الفيديو بهذه السرعة القصوى يضر بسمعة الطب والسياحة العلاجية الاردنية التي باتت مصدر دخل قومي لكافة القطاعات السياحية والخدمية في بلدنا الحبيب، كما يسعى إلى خفض أسهم التميز الطبي الأردني في المنطقة.


وأشارت إلى أن هذا الموضوع مدار بحث وتحقق من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء، مبينة أن الحق سيأخذ مجراه وأن التحقيق جارٍ على كافة المستويات لمعرفة الحقيقة وإنصاف الطرف المظلوم، داعية المواطنين والأطباء إلى حماية سمعة الأردن وتوخي الحذر من الأخطار المترتبة على تدوير وتداول مثل هذه الفيديوهات المسيئة.

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