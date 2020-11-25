نقابة الأطباء للوكيل : 14 طبيبا أردنيا ضحية كورونا منذ بدء الجائحة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد القائم بأعمال نقيب الأطباء، الدكتور محمد الطراونة، أن عدد الأطباء الذين راحوا ضحية فيروس كورونا منذ بدء الجائحة (14) طبيبا.

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ولفت الطراونة ، الأربعاء ، في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" ، أن آخر الأطباء الذين كانوا ضحية الفيروس ، هو الدكتور موفق عابدين ، الذي وافته المنية صباح اليوم .

وأشار ، أن الدكتور عابدين يعمل في القطاع الخاص في تخصص أمراض الكلى ، وكان يعمل في وزارة الصحة .

وتابع الطراونة " لقد عُرف عنه التفاني والإنسانية في عمله، وتواصله المستمر مع مرضاه" .

وبيّن ، أن سبب إصابة الدكتور عابدين بالمرض ، لاختلاطه المباشر مع مصابي الفيروس في مراحلهم المتقدمة منه ، ما أدى إلى إصابته ، لافتا ان عمره نحو (65) عاما .

" لقد تم البحث مع وزارة الصحة ، في الإجراءات الصحية التي يُجدر أن تتوافر في سبيل الحد من وفيات كورونا بين صفوف الأطباء ، من خلال اعتماد مواد خاصة شأنها منع تسلل الفيروس إلى أجساد الكوادر الطبية "، وفق الطراونة .

هؤلاء شهداء الواجب ، ارتقوا أثناء عملهم ، فاستطاعوا أن يتركوا بصمة واضحة ، وما زالت القلوب تتوجه بالدعاء لهم بالرحمة والمغفرة ، وأن يلهم عائلاتهم الصبر والسلوان .

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