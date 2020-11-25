الأربعاء 25-11-2020
الوكيل الاخباري

توضيح من التربية بشأن تصريحات مغلوطة للنعيمي

نقابة الأطباء للوكيل : 14 طبيبا أردنيا ضحية كورونا منذ بدء الجائحة

اغلاق فرع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمفرق بسبب كورونا

أردنيون مستاؤون من إجراءات الصحة في التعامل مع كورونا

أسعار الذهب الأربعاء 25/11/2020

مطالب بالتزام البنوك بقرار تأجيل الأقساط

عقد أولى جلسات الاستماع في قضية فتى الزرقاء

وفيات الأربعاء 25/11/2020

إجراءات حكومية قادمة لتحسين أوضاع الأردنيين

منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم

الأربعاء، 25-11-2020 11:32 ص

آخر ضحية الدكتور عابدين

نقابة الأطباء للوكيل : 14 طبيبا أردنيا ضحية كورونا منذ بدء الجائحة

كم
توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد القائم بأعمال نقيب الأطباء، الدكتور محمد الطراونة، أن عدد الأطباء الذين راحوا ضحية فيروس كورونا منذ بدء الجائحة (14) طبيبا.

اضافة اعلان
 

ولفت الطراونة ، الأربعاء ، في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" ، أن آخر الأطباء الذين كانوا ضحية الفيروس ، هو الدكتور موفق عابدين ،  الذي وافته المنية صباح اليوم .

 

وأشار ، أن الدكتور عابدين يعمل في القطاع الخاص في تخصص أمراض الكلى ، وكان يعمل في وزارة الصحة .

 

وتابع الطراونة " لقد عُرف عنه التفاني والإنسانية في عمله، وتواصله المستمر مع مرضاه" .

 

وبيّن ، أن سبب إصابة الدكتور عابدين بالمرض ، لاختلاطه المباشر مع مصابي الفيروس في مراحلهم المتقدمة منه ، ما أدى إلى إصابته ، لافتا ان عمره نحو (65) عاما .

 

" لقد تم البحث مع وزارة الصحة ، في الإجراءات الصحية التي يُجدر أن تتوافر في سبيل الحد من وفيات كورونا بين صفوف الأطباء ، من خلال اعتماد مواد خاصة شأنها منع تسلل الفيروس إلى أجساد الكوادر الطبية "، وفق الطراونة .

 

هؤلاء شهداء الواجب ، ارتقوا أثناء عملهم ، فاستطاعوا أن يتركوا بصمة واضحة ، وما زالت القلوب تتوجه بالدعاء لهم بالرحمة والمغفرة ، وأن يلهم عائلاتهم الصبر والسلوان .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5i7p7oke

توضيح من التربية بشأن تصريحات مغلوطة للنعيمي

1020202193833528954295

التربية تؤجل تسليم أرقام الجلوس لطلبة التوجيهي

aae917e85598dbfcab5ac9b5001b7c3d

رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق منير صوبر

1120202584910631208250

متهم واحد يعترف بقطع يدي فتى الزرقاء - تفاصيل

main_image5e178b5cd8273

اغلاق فرع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمفرق بسبب كورونا

EnljywsXUAEOvMD

الجيش: المستشفى الميداني مخصص لإصابات كورونا

أخبار متعلقة
112020115414814909954

الأردن يسجل رقما صادما باصابات كورونا اليوم

كوز

توصيات جديدة بسبب انتشار كورونا في المملكة

10202031234043836012031

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

10202031171935420973006

مئات الإصابات بالكورونا بين الأطباء في الاردن

5f9da0d433b37

نقابة الأطباء : فقدنا خيرة من أطبائنا وارتفاع عدد الوفيات الى 9

10202029182741295086367

تسجيل 57 وفاة و 3301 اصابة كورونا بالاردن اليوم