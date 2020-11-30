الإثنين 30-11-2020
الوكيل الاخباري

تطورات إيجابية جديدة بشأن لقاح كورونا

وقف التعليم الوجاهي يربك طلبة التوجيهي

قرارات حكومية وشيكة للتخفيف على المواطنين

الحواتمة يوجه كلمة الى وحدات وتشكيلات الأمن العام

العيسوي ينقل تعازي الملك بوفاة والدة رئيس هيئة الاستثمار

ترجيح انخفاض الذهب دينارا للغرام الواحد الأسبوع القادم

وزير المياه يوعز بالتحقيق في حريق مستودع العدادات برأس العين

إربد .. القبض على شخص اعتدى على محلين تجاريين

المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - رابط

مصدر حكومي للوكيل : أنباء سارة في طريقها للأردنيين

الإثنين، 30-11-2020 02:22 م

18 طبيبا ضحية الفيروس منذ بدء الجائحة

نقابة الأطباء للوكيل : 6 أطباء في العناية الحثيثة بسبب كورونا

ات
توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد القائم بأعمال نقيب الأطباء، الدكتور محمد الطراونة، أن عدد الأطباء الذين يتواجدون في قسم العناية الحثيثة (6) أطباء، نتيجة لإصابتهم بفيروس كورونا - حتى لحظة كتابة الخبر - .

اضافة اعلان
 

وأشار الطراونة ، الإثنين ، في معرض حديثه لـ"الوكيل الإخباري" ، أنّ حصيلة الأطباء الذين راحوا ضحية الفيروس ، منذ بدء الجائحة ، وصلت إلى (18) حالة وفاة ، آخرها ، الدكتور بسام عبدالكريم الحياري، الذي وافته المنية اليوم .

 

وبين ، أن الدكتور الحياري ، يعمل استشاري أمراض كلى في وزارة الصحة ، لافتا أن عمره في أواخر الخمسينات ، ولا يعاني أمراض مزمنة .

 

وأوضح الطراونة ، أن الحياري ، كان يتواجد قبل نحو (10) أيام في أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم ، إلى أن توفّاه الله .

 

وقال " نعزّي أنفسنا بوفاة أطباء أخذوا على عاتقهم القيام بواجبهم على أكمل وجه ، وندعو الله أن يلهم عائلاتهم الصبر والسلوان ".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202025184722712125632

قرارات حكومية وشيكة للتخفيف على المواطنين

1120201818816106899610

الحواتمة يوجه كلمة الى وحدات وتشكيلات الأمن العام

أفضل-ماركات-التجميل-العالمية

ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالزرقاء

8202016181045906107896

العيسوي ينقل تعازي الملك بوفاة والدة رئيس هيئة الاستثمار

مك

وزير المياه يوعز بالتحقيق في حريق مستودع العدادات برأس العين

2f042fb7-1c45-41f0-b837-c004dfa667b6

تصريح حكومي بشأن دعم القطاعات المتضررة من كورونا

أخبار متعلقة
دط

والدة أصغر طبيب ضحية كورونا للوكيل : والده لم يودعه وهو ابني البكر - صور

11

توضيح حول الأطباء المصابين بكورونا في الأردن

21c19000-1bd0-43d2-ae0c-11d691e18357

تعميم صادر عن وزير الصحة للمستشفيات الحكومية والخاصة

ط

إجراءات عند ظهور حالة كورونا في القطاع العام والخاص

main_image5f9e5ae0c86a2

توضيح من مستشفى الجامعة حول كتاب تم تداوله على مواقع التواصل

file_202a8ad68d_1011559591

وزير الصحة للوكيل : ما زلنا ضمن المرحلة المعقولة وسنزيد محطات فحص كورونا