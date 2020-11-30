نقابة الأطباء للوكيل : 6 أطباء في العناية الحثيثة بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد القائم بأعمال نقيب الأطباء، الدكتور محمد الطراونة، أن عدد الأطباء الذين يتواجدون في قسم العناية الحثيثة (6) أطباء، نتيجة لإصابتهم بفيروس كورونا - حتى لحظة كتابة الخبر - .

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وأشار الطراونة ، الإثنين ، في معرض حديثه لـ"الوكيل الإخباري" ، أنّ حصيلة الأطباء الذين راحوا ضحية الفيروس ، منذ بدء الجائحة ، وصلت إلى (18) حالة وفاة ، آخرها ، الدكتور بسام عبدالكريم الحياري، الذي وافته المنية اليوم .

وبين ، أن الدكتور الحياري ، يعمل استشاري أمراض كلى في وزارة الصحة ، لافتا أن عمره في أواخر الخمسينات ، ولا يعاني أمراض مزمنة .

وأوضح الطراونة ، أن الحياري ، كان يتواجد قبل نحو (10) أيام في أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم ، إلى أن توفّاه الله .

وقال " نعزّي أنفسنا بوفاة أطباء أخذوا على عاتقهم القيام بواجبهم على أكمل وجه ، وندعو الله أن يلهم عائلاتهم الصبر والسلوان ".

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