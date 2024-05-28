نقابة الأطباء: لن نلتزم بتطبيق نظام البصمة وندعو وزارة الصحة للاجتماع

الوكيل الإخباري - أكد نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور زياد الزعبي أن الأطباء العاملين في مستشفيات وزارة الصحة لن يلتزموا بنظام البصمة مع الالتزام الكامل بأداء عملهم كالمعتاد. اضافة اعلان





وقال الزعبي لـ"الوكيل الإخباري"، إن وزارة الصحة اتخذت قرارا منفردا بتطبيق قرار البصمة دون استكمال الاجتماعات للاتفاق على الأمور الفنية التي تتعلق بآلية دوام الأطباء في المستشفيات ونظام المناوبات.



وأضاف أن النقابة دعت منتسبيها في المستشفيات إلى عدم الالتزام بنظام البصمة، في حين أنه لا يوجد لديها مانع لنظام البصمة للأطباء العاملين في المراكز الصحية الأولية والشاملة نظرا لأن طبيعة عملهم نختلف عن الأطباء الذين يضطرون للمناوبة لساعات إضافية.



وأشار الزعبي إلى إيجاد آلية لاحتساب ساعات الدوام والمناوبات للأطباء ونظام المكافأة المالية وطريقة احتسابها للأطباء الذين تزيد ساعات عملهم عن الحد المطلوب، موضحا أنه يجب معاملة هؤلاء الأطباء بعدالة وصر المكافآت التي يستحقونها وعدم تحديد ساعات دوام لهم نظرا لأن طبيعة عملهم تتطلب المناوبة خارج ساعات العمل.



وطالب وزير الصحة لوقف قرار تطبيق البصمة وتحديد موعد لعقد اجتماع يستكمل فيه الطرفان بحث الأمور الفنية وكافة الأمور المتعلقة بهذا الشأن.

