نقابة الأطباء : نحو 50 طبيبا من 6 اختصاصات بانتظار الذهاب إلى غزة

الوكيل الإخباري - خاص - قال رئيس لجنة نقابة الأطباء الدكتور محمد الطراونة إن النقابة جهزت كادر طبي مكون من 30 - 50 طبيبا من 6 اختصاصات بشأن إرسالهم إلى قطاع غزة والمساهمة في تقديم المساعدة لأهالي فلسطين.

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وأضاف الطراونة اليوم الأربعاء لـ " الوكيل الإخباري " أن اختيار اختصاصات الأطباء الذين ينتظرون الموافقة للذهاب إلى غزة تم اختيارها من قبل الجهات الطبية المعنية في قطاع غزة بحسب حاجتهم ضمن الكادر الطبي.



وأشار أن النقابة تنتظر الموافقة من الجهات المعنية، منوها أن الذهاب سيكون من خلال الحدود المصرية عبر معبر رفح .



وتابع الطراونة أن النقابة تعمل على إيجاد آلية للمساهمة في سد النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وما يمكن تقديمه من مساعدات في ظل هذه الظروف القاسية والوضع الصحي المتردي الذي تعيشه غزة.

