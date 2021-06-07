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الإثنين، 07-06-2021 06:28 م

نقابة الألبسة: أسعار الشحن البحري ارتفعت لأكثر من 400%

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الوكيل الاخباري - قالت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية، إن أسعار الشحن البحري العالمي، ارتفعت لأكثر من 400 بالمئة هذا العام، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المواد الأولية لمعظم السلع في معظم دول العالم.

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وطالبت النقابة في بيان، اليوم الاثنين، الحكومة بمواجهة آثار ارتفاع أسعار الشحن البحري عالمياً، وايجاد آليات لتخفيض ضريبة المبيعات المفروضة.

كما طالبت الحكومةَ باستثناء أجور الشحن من عملية احتساب الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على السلع المستوردة، وإلغاء رسم بدل الخدمات الجمركية بنسبة 5 بالمئة، المقرر على السلع المستوردة، لتقليل الكلف وتحفيز المستوردين على الاستيراد، لسد أي نقص بالبضائع قد يحدث، ولتبقى السلع بحدود أسعارها المنطقية بالسوق المحلي.
 

 




 

 


 

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