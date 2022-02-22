نقابة الألبسة: افتتاح معرض 'جو فاشن' الخميس المقبل

الوكيل الإخباري - يفتتح الخميس المقبل، معرض "جو فاشن" الذي تنظمه النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة ونقابة المحيكات، ويستمر أربعة أيام.

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وقال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علّان، الثلاثاء، إن المعرض سيضم تجاراً وصناعيين أردنيين من 31 شركة في قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية وتوابعها.



وأكد علّان أن المعرض سيتبع أحدث الأساليب المتبعة في التنظيم والعرض، وسيمثل حلقة تواصل ما بين تجار الجملة والتجزئة، في محافظات المملكة كافة، مشيراً إلى نية التوسع في المعارض مستقبلاً حال إثبات نجاعتها.



ولفت النظر إلى أن النقابة تواصلت مع غرف وجهات تنفيذ تجارية وتجار لدول الجوار، بهدف لفتهم إلى أهمية الأردن كبلد تصديرية، بعد اتخاذ عدد من الإجراءات، أهمها تذليل الصعاب أمام المستورد والمصدّر، ودعم الصناعة المحلية، وتخفيض تكاليف التشغيل المتضمنة إيجارات وضرائب ورسوم.



ويبلغ عدد السجلات التجارية لقطاع الألبسة والأحذية في المملكة 13800 سجل تقريبا.



و سيفتتح المعرض الذي نظمته النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة ونقابة المحيكات، برعاية من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في مبنى زارا للمعارض، بمنطقة الدوار الثالث، الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس المقبل.

