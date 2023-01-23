نقابة الألبسة تصدر جملة قرارات إثر ظروف القطاع الصعبة

الوكيل الإخباري - عقد مجلس إدارة نقابة تجار الألبسة والاحذية والأقمشة اجتماعا طارئا لدراسة وضع القطاع و واقع المعاملات الجمركية بعد إلغاء العمل بالقوائم الاسترشادية وقد قرر مجلس النقابة مايلي:

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"الإعلان عن رفض النقابة التخلي عن القوائم الاسترشادية وتعتبرها حق من حقوقها مع قناعتها بأنها تضمن العدالة لكلفة تجار القطاع وتضمن الاستقرار في مستوى التقييم الجمركي للمستوردات .



كما قرر المجلس مخاطبة كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وتقديم مقترحات النقابة و وجهة نظرها التي تعكس متطلبات تجار القطاع .



وقرر المجلس دعوة الهيئة العامة في اجتماع هام وعاجل يحدد قريبا نظراً للظروف الصعبة التي يواجهها القطاع والتي قد تسبب بارتفاع حاد بأسعار الالبسة لن يتحمله المواطن ولن يستطيع التاجر أن يتعايش معه حيث أن القطاع بحاجة لاستقرار الإجراءات و للتخفيف عن تجاره."

