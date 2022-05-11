الأربعاء 11-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الضمان: الزيادة السنوية لن تشمل متقاعدي المُبكر

الحزن على أبو عاقلة يتصدر مواقع التواصل في الأردن

استطلاع: الأردنيون يعتبرون إسرائيل التهديد الأكبر لأمن الوطن العربي

الحموري: نعمل على تنظيم أكبر منتدى للسياحة العلاجية بالعالم

إلغاء سعر الصرف الرسمي للدولار في إيران

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في البيرة

جامعة اليرموك تنعى خريجتها الشهيدة شيرين أبو عاقلة

آلاف الفلسطينيين يحملون نعش الصحفية شيرين أبو عاقلة- فيديو

الصناعة تعيد طرح عطاء لشراء 120 ألف طن من الشعير

مسوق دواجن: استمرار نقص كميات الدواجن المعروضة للمواطنين

الأربعاء، 11-05-2022 10:09 ص

نقابة الألبسة تطالب بإعفاء ملابس الأطفال من الرسوم الجمركية

اط


الوكيل الإخباري - طالبت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية بإعفاء ملابس الأطفال من الرسوم الجمركية والضرائب، بهدف تشجيع المستوردين على توفير مخزون آمن، وذلك بالتزامن مع نقص المعروض العالمي، وتوقعات بنقص حاد فيها.

اضافة اعلان


وقال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علاّن، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد صناعة محلية لملابس الأطفال، و يصعب توفيرها في الوقت القريب، مشيراً إلى أن قيمة الضرائب على ملابس الأطفال بلغت عام 2021، نحو 12.8 مليون دينار، فيما بلغت قيمة الرسوم الجمركية 3.9 مليون دينار لنفس العام.


وبيّن علاّن أن الضرائب على أحذية الأطفال بلغت قيمتها عام 2021، نحو 3.1 مليون دينار، فيما قُدّرت الرسوم الجمركية عليها بنحو مليون دينار لنفس العام.
وأشار إلى أن حصة فئة الأطفال من مستوردات الألبسة تصل إلى 40 بالمئة، بما قيمته 61 مليون دينار، وتساوي حصة الأحذية بقيمة تبلغ 18.8 مليون دينار تقريباً.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520228162213115976701

الضمان: الزيادة السنوية لن تشمل متقاعدي المُبكر

شيرين (1)

الحزن على أبو عاقلة يتصدر مواقع التواصل في الأردن

قوات الاحتلال

استطلاع: الأردنيون يعتبرون إسرائيل التهديد الأكبر لأمن الوطن العربي

cdcb2ebd-493a-4fcc-b51c-f74fbe23c62a

الحموري: نعمل على تنظيم أكبر منتدى للسياحة العلاجية بالعالم

شيرين

جامعة اليرموك تنعى خريجتها الشهيدة شيرين أبو عاقلة

WhatsApp Image 2022-05-11 at 10.26.48 AM

برنامج تعريفي في العمل البلدي لرؤساء البلديات

أخبار متعلقة
IDJ8r3Xo8Ki0CwNIiB3O9fGLbJEoZV7KGxyi88B2

ارتفاع مستوردات الاردن من الألبسة والاحذية