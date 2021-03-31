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الأربعاء، 31-03-2021 12:44 م

نقابة الألبسة تقدم مقترحات للحكومة لتعديل قرار الحظر الليلي

حظر
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اقترحت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية على الحكومة خطة لتعديل قرار الحظر الليلي لغاية 15 آيار/ مايو 2021، في وقت رأت فيه أن هذه الخطة تساعد التجار وأصحاب الأعمال ليستطيعوا تأمين الالتزامات المطلوبة منهم من إيجارات ورواتب وغيرها من الكلف التشغيلية.

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وشملت المقترحات ما يلي:
من 2021/4/1 وحتى أول يوم من رمضان المبارك يكون العمل حتى الساعة 8 مساء للمنشآت و 9 مساء للأفراد.

من 1 رمضان وحتى 15 رمضان يكون العمل للساعة 6 مساء للمنشآت و7 مساء للأفراد. 

من 15 رمضان وحتى نهاية الشهر الفضيل يفتح المجال للقطاعات التجارية بالعمل بعد الإفطار من الساعة 8-12 ليلا.


وقالت النقابة، إنه وفي ضوء الواقع الذي تعيشه القطاعات الاقتصادية وما ننتظره من الحكومة من جملة إجراءات تحفيزية داعمة للقطاعات الأكثر تضررا، وفي ظل ما عاناه القطاع خلال الفترة الماضية ننتظر من الحكومة الاستجابة السريعة لهذه المقترحات حتى نخفف على التجار وأصحاب الأعمال حتى يستطيعوا تأمين الالتزامات المطلوبة منهم من إيجارات محلات ورواتب موظفين وغيره من الكلف التشغيلية.


وفي ظل القنوات الحوارية المفتوحة مع الحكومة نأمل أن تكون الاستجابة قريبة لمطالب التجار، وأن نوحد الجهود ، ونعمل بفريق واحد للخروج من هذه الأزمة خلال الفترة المقبلة، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته تجاه الواقع الاقتصادي والصحي الذي نعاني منه جميعا.


وعليه، فإن الدعوات الفردية لإغلاق المحلات يومي الأربعاء والخميس ستسهم في تأزيم المشهد ، وتعميق الخسارات لدى التجار؛ وهذا لا يصب في مصلحة الجميع، حيث تدعوا النقابة الجميع إلى التريث وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن توتر المشهد الاقتصادي والصحي في بلدنا، ونأمل باستجابة قريبة لمطالبنا وإعادة النظر في قرار الحظر الليلي.



 




 

 


 

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