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الأربعاء، 20-01-2021 02:09 م

نقابة الألبسة: نطالب بتحديد مواسم التنزيلات في الأسواق

تعبيرية


الوكيل الاخباري - طالب نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية بتحديد مواسم التنزيلات في الأسواق أسوة بمعظم دول العالم، حفاظاً على عدالة المنافسة، وتجنباً للفوضى التي يعاني منها تجار القطاع على حد وصفه.

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وأكد دية في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، أهمية تحديد فترات التنزيلات بالتنسيق مع قطاع الألبسة والأحذية، بما يتناسب مع دخول المواسم وانتهائها، مبيناً أن النقابة قدمت من خلال قرارٍ للهيئة العامة في النقابة قبل نحو سنتين مقترحات لوزارة الصناعة والتجارة والتموين تنظمها، لكن الأخيرة لم تستجب لها حتى الآن.


وأشار إلى أن المقترحات تضمنت الأخذ بعين الاعتبار بداية الموسمين الصيفي والشتوي ونهايتهما، ومختلف المناسبات، لافتاً إلى أن عدم تحديد هذه الفترات، يعدُّ تحدياً لتجار القطاع الذين أغلق عدد منهم محاله بسبب المنافسة غير العادلة، كما أدى لعزوف المستثمرين عن سوق الألبسة والأحذية أيضاً.


-- (بترا)

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