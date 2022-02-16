نقابة الألبسة والأحذية تطالب بإعادة العمل بالقوائم الاسترشادية

الوكيل الاخباري - طالبت النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة، بإعادة العمل بالقوائم الاسترشادية الخاصة بمستوردات المملكة من الألبسة.



وقالت في بيان اليوم الأربعاء، إن وقف دائرة الجمارك العمل بالقوائم الاسترشادية، يؤدي إلى عدم المساواة بين منتسبي القطاع، بسبب اللجوء للتخمين دون وجود قاعدة وصف دقيق للسلعة.



وأضافت أن التخمين يرفع قيمة المستوردات لأعلى من القوائم الاسترشادية وبنسب مختلفة، مما يرفع تكلفة البضائع على التاجر، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المواطنين، وسيعمق من الآثار السلبية التراكمية التي يعاني منها القطاع.

اضافة اعلان