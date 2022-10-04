الثلاثاء 04-10-2022
الوكيل الاخباري

الحزن يعم عين الباشا بعد وفاة الطفل أحمد دهساً

طالب حصل على معدل 98 % ولم يُقبل في الجامعة والتعليم العالي توضح

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان

أسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في المملكة اليوم

نقابة السيارات العمومية تطالب ببطاقات بنزين شهرية بقيمة 150 ديناراً

بدء صرف المعونة ودعم المحروقات وشكاوى من تأخرها لبعض الأسر

الاحتلال يغلق المعابر مع قطاع غزة اليوم وغدا

نقابة التعليم الخاص: المعلمات بالمدارس الخاصة الأكثر تضررا من التلاعب بالأجور

الفراية: المنطقة الصناعية في العقبة تحتاج لسياج أمني

4 مليار و353 مليون دينار حجم التداول العقاري في المملكة خلال 9 أشهر

الثلاثاء، 04-10-2022 11:49 ص

نقابة التعليم الخاص: المعلمات بالمدارس الخاصة الأكثر تضررا من التلاعب بالأجور

-1683749722


الوكيل الاخباري- قال رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة، إن المعلمات في المدارس الخاصة، هنّ الأكثر تضررا من مسألة التلاعب والتحايل بالأجور جراء عدم الالتزام بالقانون وما نص عليه عقد العمل الموحد الذي يكفل حقوق الطرفين، وينظم العلاقة بين المعلمين وإدارات المدارس الخاصة.

اضافة اعلان


وشدد المعايطة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على المدارس الخاصة، وضبط المخالفات العمالية، ولاسيما المتعلقة بحقوق المعلمات، ومنها عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وعدم تحويل الراتب إلى البنك وفق ما نص عليه العقد الموحد، مؤكدا أهمية دور المعلمات في كشف التحايل على أجورهن ورفض أية ممارسات من شأنها التجاوز على القانون.


وأشار إلى ضرورة الوعي القانوني بالحقوق العمالية من قبل المعلمين والمعلمات وأهمية معرفة حقوقهم المكفولة بموجب القانون وعقد العمل الموحد، لافتا إلى أن النقابة بصدد إطلاق دليل متخصص بهدف زيادة وعي المعلمين والمعلمات بالحقوق المكفولة لهم، الأمر الذي يسهم باتخاذ موقف حازم من قبلهم في رفض أية تجاوزات تطال حقوقهم.


بدوره، قال رئيس لجنة المعلمين في النقابة لؤي الرمحي، إنه مع عودة العام الدراسي تبرز من جديد، قضية المخالفات التي تتعلق بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، من خلال الضغط على المعلمات بإرجاع الفرق بين الراتب الذي تم تحويله إلى البنك وبين المتفق عليه، والذي يكون دون الحد الأدنى للأجور (260 دينارا )، موضحا أنه في حالات يكون الراتب المحول إلى البنك أقل من الحد الأدنى للأجور.


ولفت الرمحي إلى أن هذه الممارسات تحايل على القانون وتغول على حقوق المعلمات، كما أن بعض المخالفات التي رصدتها النقابة تتمثل بإجبار المعلمات على التوقيع على تعهد بشأن التنازل عن حقهن بتحويل الراتب إلى البنك.


وطالب، بتغيير آلية التعامل مع شكاوى المعلمين، وذلك بتطوير منصة إلكترونية واحدة توفر الربط المباشر مع جميع الجهات المعنية بمتابعة شكاوى العاملين في قطاع التعليم الخاص، وتضم وزارة التربية والتعليم (إدارة التعليم الخاص)، وزارة العمل، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدا رغبة النقابة بالتعاون في هذا الإطار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
777

الحزن يعم عين الباشا بعد وفاة الطفل أحمد دهساً

441082_1_1641996849

طالب حصل على معدل 98 % ولم يُقبل في الجامعة والتعليم العالي توضح

King_Abdullah_II_of_Jordan_portrait

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان

00c46229249c7b8fa847e73c6bcd8918

نقابة السيارات العمومية تطالب ببطاقات بنزين شهرية بقيمة 150 ديناراً

فلوس2

بدء صرف المعونة ودعم المحروقات وشكاوى من تأخرها لبعض الأسر

ExQjXHlW8AEBLZb

الفراية: المنطقة الصناعية في العقبة تحتاج لسياج أمني

أخبار متعلقة
920227134818236669679

ورشة حول سيادة القانون والحقوق المدنية بمركز شابات العاصمة

التعليم الخاص (1)

التربية: 10 آلاف طالب انتقلوا من المدارس الحكومية إلى الخاصة

7202223164024190805039

جلسة حوارية حول سيادة القانون في مركز شابات صرفا

3

التربية: 20 ألف طالب انتقل من المدارس الخاصة الى الحكومة حتى الآن

99999999999999

الصحة المدرسية: تلقي 3 مطاعيم شرط أساسي لتسجيل طلبة الصف الأول

920223145010926695794

الضمان الاجتماعي ينشر تفاصيل انشاء حساب للتكافل الاجتماعي - صورة