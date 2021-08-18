نقابة الجيولوجيين تؤيد قرار تعديل حدود محمية ضانا

الوكيل الإخباري - أكد نقيب الجيولوجيين الأردنيين/ رئيـس اتحاد الجيولوجيين العرب صخـر النسـور أهمية الاستثمار في خامات النحاس و تحويلها إلى صناعات تحويلية تسهم بإحداث نمو حقيقي بالاقتصاد الوطني وإحداث تنمية شاملة بمناطق الجنوب.

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وقال في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن النقابة ومنذ سنوات تطالب بتسليط الضوء على استغلال خامات النحاس وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة وتخصيص المنطقة التي يتواجد فيها النحاس بمواصفات جيدة ضمن منطقة ضانا بهدف استكمال الدراسات لتحديد الاحتياطي المتوقع، مضيفا أن النقابة تقف إلى جانب قرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص تعديل حدود محمية ضانا ذات الثروات الطبيعية بغرض استثمار خامات النحاس.



واشار النسور الى ان القرار يصب في محور الإصلاح الاقتصادي وتعزيز سياسة الاعتماد على الذات التي وجه بها جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال العودة الى الارض الاردنية التي تزخر بالثروات الطبيعية التي تنتظر تحويلها إلى صناعات تحويلية تسهم في إحداث تنمية حقيقية وتخفيف حدة البطالة وخاصة في جنوب الأردن.



وأكد أن كل الدراسات الجيولوجية التي قامت في سلطة المصادر الطبيعية و بمشاركات بعثات أجنبية ألمانية وفرنسية أكدت وجود تراكيز جيدة و مؤمنة لخامات النحاس في ضانا الا ان شروطا تعجيزية كانت تمارس لعرقلة إنجاز وإتمام دراسات الجدوى الاقتصادية في ضانا.