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الأربعاء، 12-06-2024 03:47 م

نقابة الخدمات العامة تناقش تحديات القطاع

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الوكيل الاخباري- عقدت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماع الهيئة العامة العادي، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، وحضور أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة، ومندوب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن محمد أبو لبة.

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وجرى خلال الاجتماع بحسب بيان للنقابة، المصادقة على كافة قرارات الهيئة الإدارية المتعلقة بالأمور المالية والإدارية لعام 2023 ولغاية تاريخه، بما فيها إقرار الميزانية العمومية، وتفويض الهيئة الإدارية بتعيين مكتب تدقيق حسابات لعام 2024، وإقرار الاتفاقيات الجماعية التي أبرمتها النقابة خلال الفترة الماضية، إلى جانب إبراء ذمة الهيئة الإدارية للنقابة.


وصادقت الهيئة العامة على دفع قيمة 10 بالمئة من اشتراكات النقابة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن عن عام 2023 استنادا إلى ما نص عليه النظام الداخلي للاتحاد.

 

 




 

 


 

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