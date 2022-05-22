الأحد 22-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مراقب عام الشركات: عودة نتائج الشركات لطبيعتها قبل كورونا

الطاقة: فواتير الكهرباء التي تزيد عن 600 كيلوواط ارتفعت من 3-4 دنانير

الليرة اللبنانية تتراجع بشكل كبير أمام الدولار

فرنسا: 5 قتلى بتحطم طائرة في جبال الألب

بايدن يصل إلى اليابان في زيارة رسمية

الغذاء والدواء: مخزون حليب الأطفال في المملكة آمن ونعتمد أكثر من موقع تصنيعي

اجتماع بين الأوقاف ومكاتب الحج والعمرة لبيان تكلفة أداء مناسك الحج لهذا العام

لاغارد: العملات المشفرة لا قيمة لها ويجب تنظيمها

الحمل الكهربائي يسجل 2900 ميغاواط مساء السبت

الوطني للأمن وإدارة الأزمات: جدري القرود لا يشكل خطراً على المستوى الاستراتيجي للأردن

الأحد، 22-05-2022 11:49 ص

نقابة الخدمات العامة: 150% أجرة عمل موظفي القطاع الخاص في عطلة عيد الاستقلال

عععع


الوكيل الإخباري - استغربت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، آلية تعامل وزارة العمل مع بلاغات العطل الرسمية، وتفسيرها لما ورد فيها بشأن العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوزارة لم توضح بشأن دوام يوم الأربعاء الذي ورد في بلاغ رئاسة الوزراء بشأن عطلة عيد الاستقلال الـ 76.

اضافة اعلان


وقال رئيس النقابة خالد أبو مرجوب في بيان صحافي اليوم، إن بلاغ العطلة نص على أن ينتهي دوام الأربعاء 25 أيار الساعة الـ 2 ظهرا، لإتاحة المجال أمام المواطنين لحضور احتفالات المملكة بمناسبة عيد الاستقلال، الأمر الذي لم تشر إليه وزارة العمل بتوضيحها حول البلاغ، ومدى سريان ذلك على القطاع الخاص.


وطالب أبو مرجوب، بضرورة شمول العاملين في القطاع الخاص بدوام يوم الأربعاء أسوة بالقطاع العام، مشيرا إلى أن الاستقلال مناسبة وطنية، تتطلب إتاحة المجال أمام عمال الوطن كافة، للمشاركة في احتفالاتها؛ سواء أكانوا عمالا في القطاع الخاص أو الجهاز الحكومي، مشددا على ضرورة عدم التمييز بين العاملين في القطاع العام والخاص، ومحذرا من اتساع الفجوة في ظروف العمل وشروطه بين القطاعين.


وبين أبو مرجوب، أن النقابة تجدد مطالبها بضرورة الأخذ بعين الاعتبار حقوق العاملين في القطاع الخاص ومصالحهم، عند إصدار البلاغات المتعلقة بإعلان العطل الطارئة أو الرسمية، مضيفا أنه " ليس من مسؤولية الدائرة القانونية في وزارة العمل تفسير البلاغات التي تصدر بشأن العطل الرسمية والطارئة، ويجب احترام القرارات السابقة لديوان التشريع والرأي بشأن بلاغات العطل".


وشدد أبو مرجوب، على أهمية احترام حقوق العمال المالية فيما يتعلق بالدوام في عطلة الاستقلال، بصرف بدل عمل إضافي للعامل بقيمة 150% من أجره اليومي في حال تم الاتفاق مع صاحب العمل على الدوام في يوم العطلة، واقتضت طبيعة العمل ذلك.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
66daa97f-61190cd70bae5

الطاقة: فواتير الكهرباء التي تزيد عن 600 كيلوواط ارتفعت من 3-4 دنانير

516591064

الغذاء والدواء: مخزون حليب الأطفال في المملكة آمن ونعتمد أكثر من موقع تصنيعي

religious-2262799_1920-1-780x470

اجتماع بين الأوقاف ومكاتب الحج والعمرة لبيان تكلفة أداء مناسك الحج لهذا العام

0L5A8804

الحمل الكهربائي يسجل 2900 ميغاواط مساء السبت

1 (51)

الوطني للأمن وإدارة الأزمات: جدري القرود لا يشكل خطراً على المستوى الاستراتيجي للأردن

optimized-cvtq

السياحة: ارتفاع الدخل مؤشر لتعافي القطاع من جائحة كورونا

أخبار متعلقة
ja8r2v06

رئيس بلدية الفحيص يجب الخروج من العمل التقليدي للبلديات الى التنموي

4PMr5V5FgyDu9tqVGgAzCnhkWicUo7WiW9ie7Km5

العمل: نستهدف توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين

0L5A0247

العمل تحث قطاعات على الاستفادة من برنامج التشغيل الوطني

WhatsApp Image 2022-05-16 at 4.40.12 PM

العمل: أولويتنا تشغيل الأردنيين في كافة القطاعات

العمل

العمل: إقبال ملحوظ من منشآت القطاع الخاص على منصة برنامج "تشغيل"

4202224163434941035292

هل يشمل بلاغ عطلة العيد العاملين بالقطاع الخاص ؟