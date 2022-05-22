نقابة الخدمات العامة: 150% أجرة عمل موظفي القطاع الخاص في عطلة عيد الاستقلال

الوكيل الإخباري - استغربت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، آلية تعامل وزارة العمل مع بلاغات العطل الرسمية، وتفسيرها لما ورد فيها بشأن العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوزارة لم توضح بشأن دوام يوم الأربعاء الذي ورد في بلاغ رئاسة الوزراء بشأن عطلة عيد الاستقلال الـ 76.

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وقال رئيس النقابة خالد أبو مرجوب في بيان صحافي اليوم، إن بلاغ العطلة نص على أن ينتهي دوام الأربعاء 25 أيار الساعة الـ 2 ظهرا، لإتاحة المجال أمام المواطنين لحضور احتفالات المملكة بمناسبة عيد الاستقلال، الأمر الذي لم تشر إليه وزارة العمل بتوضيحها حول البلاغ، ومدى سريان ذلك على القطاع الخاص.



وطالب أبو مرجوب، بضرورة شمول العاملين في القطاع الخاص بدوام يوم الأربعاء أسوة بالقطاع العام، مشيرا إلى أن الاستقلال مناسبة وطنية، تتطلب إتاحة المجال أمام عمال الوطن كافة، للمشاركة في احتفالاتها؛ سواء أكانوا عمالا في القطاع الخاص أو الجهاز الحكومي، مشددا على ضرورة عدم التمييز بين العاملين في القطاع العام والخاص، ومحذرا من اتساع الفجوة في ظروف العمل وشروطه بين القطاعين.



وبين أبو مرجوب، أن النقابة تجدد مطالبها بضرورة الأخذ بعين الاعتبار حقوق العاملين في القطاع الخاص ومصالحهم، عند إصدار البلاغات المتعلقة بإعلان العطل الطارئة أو الرسمية، مضيفا أنه " ليس من مسؤولية الدائرة القانونية في وزارة العمل تفسير البلاغات التي تصدر بشأن العطل الرسمية والطارئة، ويجب احترام القرارات السابقة لديوان التشريع والرأي بشأن بلاغات العطل".



وشدد أبو مرجوب، على أهمية احترام حقوق العمال المالية فيما يتعلق بالدوام في عطلة الاستقلال، بصرف بدل عمل إضافي للعامل بقيمة 150% من أجره اليومي في حال تم الاتفاق مع صاحب العمل على الدوام في يوم العطلة، واقتضت طبيعة العمل ذلك.



