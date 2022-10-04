الثلاثاء 04-10-2022
الوكيل الاخباري

الحزن يعم عين الباشا بعد وفاة الطفل أحمد دهساً

طالب حصل على معدل 98 % ولم يُقبل في الجامعة والتعليم العالي توضح

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان

أسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في المملكة اليوم

نقابة السيارات العمومية تطالب ببطاقات بنزين شهرية بقيمة 150 ديناراً

بدء صرف المعونة ودعم المحروقات وشكاوى من تأخرها لبعض الأسر

الاحتلال يغلق المعابر مع قطاع غزة اليوم وغدا

نقابة التعليم الخاص: المعلمات بالمدارس الخاصة الأكثر تضررا من التلاعب بالأجور

الفراية: المنطقة الصناعية في العقبة تحتاج لسياج أمني

4 مليار و353 مليون دينار حجم التداول العقاري في المملكة خلال 9 أشهر

الثلاثاء، 04-10-2022 12:02 م

نقابة السيارات العمومية تطالب ببطاقات بنزين شهرية بقيمة 150 ديناراً

00c46229249c7b8fa847e73c6bcd8918


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال نقيب النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي والسفريات الداخلية والخارجية ومراكز السواقة أحمد أبو حيدر إن النقابة ما زالت تنتظر رداً من أمانة عمان والحكومة على طلب دعم السائقين الذي قُدم قبل عدة أشهر. 

وبين أبو حيدر لـ " الوكيل الإخباري" أن المطالبة التي رفعتها النقابة تتمثل بدعم السائق من خلال بطاقات بنزين، لتكون على شكل (كوبونات شهرية). 

وأضاف أن الطلب يأتي لدعم السائق إسوة بما فعلته هيئة تنظيم قطاع النقل البري، بحيث تكون قيمة الكوبون 150 ديناراً لمدة 3 أشهر. 

وأشار أبو حيدر إلى أن الأمانة أبلغتهم أنه تم رفع المطالبة لرئاسة الوزراء وبانتظار القرار.

اضافة اعلان


وسبق أن أعلنت النقابة عن إقامة وقفة احتجاجية للتعبير عن سوء أوضاعهم الاقتصادية التي يمرون بها .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
777

الحزن يعم عين الباشا بعد وفاة الطفل أحمد دهساً

441082_1_1641996849

طالب حصل على معدل 98 % ولم يُقبل في الجامعة والتعليم العالي توضح

King_Abdullah_II_of_Jordan_portrait

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان

فلوس2

بدء صرف المعونة ودعم المحروقات وشكاوى من تأخرها لبعض الأسر

-1683749722

نقابة التعليم الخاص: المعلمات بالمدارس الخاصة الأكثر تضررا من التلاعب بالأجور

ExQjXHlW8AEBLZb

الفراية: المنطقة الصناعية في العقبة تحتاج لسياج أمني

أخبار متعلقة
1586271192745

قاضي القضاة يحاضر في معهد الملك عبدالله الثاني لتأهيل الأئمة والدعاة

anews322

اللواء عبيدالله المعايطة مديراً للأمن العام خلفاً للحواتمة

FcXDOF_WAAA9dcC

الخصاونة يزور السفارة البريطانية معزيا بوفاة الملكة اليزابيث الثانية

920221018289418590456

تصادم 5 مركبات يسبب ازدحام مروري في عمّان

920222202116446434967

معرض عمان الدولي للكتاب يواصل فعالياته

maxresdefault

اعتبارا من الغد .. إغلاق طرق في عمّان بشكل كلي أو جزئي لمدة شهر