نقابة السيارات العمومية تطالب ببطاقات بنزين شهرية بقيمة 150 ديناراً

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال نقيب النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي والسفريات الداخلية والخارجية ومراكز السواقة أحمد أبو حيدر إن النقابة ما زالت تنتظر رداً من أمانة عمان والحكومة على طلب دعم السائقين الذي قُدم قبل عدة أشهر.



وبين أبو حيدر لـ " الوكيل الإخباري" أن المطالبة التي رفعتها النقابة تتمثل بدعم السائق من خلال بطاقات بنزين، لتكون على شكل (كوبونات شهرية).



وأضاف أن الطلب يأتي لدعم السائق إسوة بما فعلته هيئة تنظيم قطاع النقل البري، بحيث تكون قيمة الكوبون 150 ديناراً لمدة 3 أشهر.



وأشار أبو حيدر إلى أن الأمانة أبلغتهم أنه تم رفع المطالبة لرئاسة الوزراء وبانتظار القرار.

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وسبق أن أعلنت النقابة عن إقامة وقفة احتجاجية للتعبير عن سوء أوضاعهم الاقتصادية التي يمرون بها .

