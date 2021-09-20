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الإثنين، 20-09-2021 04:37 م

نقابة الشاحنات: إعفاء الناقلين متلقي اللقاح من فحص كورونا

شاحنات


الوكيل الإخباري - قال نائب نقيب أصحاب الشاحنات نائل الذيابات، إن الحكومة أعفت سائقي الشاحنات المتجهين من الأردن إلى العراق من فحص (بي سي آر) للكشف عن فيروس كورونا شريطة تلقيهم اللقاح بجرعتيه.

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وكانت وزارة الداخلية وافقت على توصية لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية المتضمنة السماح لسائقي الشاحنات الأردنية الحاصلين على شهادة مطعوم كورونا الاردني بالمغادرة والعودة من خلال مراكز الحدود البرية دون إجراء فحص (بي سي آر).


وأضاف الذيابات اليوم الاثنين، أن 120 شاحنة خاصة بنقل النفط الخام توجهت إلى الأراضي العراقية خلال الـ48 ساعة الماضية لنقل النفط بعد حصول حوالي 450 ناقلا على التأشيرات العراقية.


وأكد أهمية القرار الحكومي في إعفاء الناقلين الأردنيين الذين تلقوا لقاح كورونا من الفحص على المعابر الحدودية، لكنه طالب في الوقت نفسه بشمول الناقلين العراقيين الداخلين إلى أراضي المملكة بالقرار أو إخضاعهم لفحص مجاني لضمان سلاسة حركة الشحن بين البلدين الشقيقين، وتحقيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.


ولفت الذيابات إلى أن فحص كورونا يؤخر الناقلين على الحدود و يكدس الشاحنات التي تحمل معظمها النفط الخام، مؤكدا خطورة تأخير نقل المواد النفطية في ظل ارتفاع درجات الحرارة.


وقال إن الناقلين الأردنيين أشادوا بتعامل الجانب العراقي معهم، و بالإجراءات السلسة التي يوفرها لهم لضمان وصولهم إلى وجهاتهم بسهولة وأمان وتحميل شحنات النفط.


 




 

 


 

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