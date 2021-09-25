نقابة الصاغة: لا تهاون مع المروجين للعروض الوهمية

الوكيل الإخباري - قالت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، أنها لن تتهاون مع المروجين للعروض الوهمية على الذهب، وأنها ستتعامل بحزم مع هذه القضية التي تضر المواطنين وسمعة العاملين بالقطاع.

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وأكد رئيس النقابة ربحي علان، إن النقابة هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تحديد أسعار الذهب بالسوق المحلية لمختلف عياراته من خلال النشرة اليومية التي تصدرها بناء على الأسعار المسجلة بالسوق العالمية.



واضاف ان النقابة تعتبر المظلة الوحيدة لقطاع الحلي والمجوهرات بعموم البلاد، وأنها ستلاحق كل من يحاول تضليل المواطنين عند شراء المصوغات والمشغولات الذهبية أو التلاعب بالأوزان، واستدراجهم من خلال البيع بأسعار أقل من المعلنة عبر نشرتها.



واوضح ان مجلس النقابة الجديد الذي استلم مهامه قبل أيام، سيعمل بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية على استصدار تشريع يمنع ويجرم العروض الوهمية والتنزيلات على الذهب والبيع الالكتروني(اون لاين).



وأشار رئيس النقابة إلى ان أجور المصنعية تبلغ بالحد الأدنى 5ر1 دينار لكل غرام ذهب محلي، وأجور الدمغة 40 قرشا لكل غرام، فيما تبلغ اجور المصنعية للذهب المستورد 4 دنانير لكل غرام اضافة الى دينار واحد كاجور دمغة لكل غرام.

ودعا علان، المواطنين لعدم الانجرار أو تصديق أية إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير لعروض وتنزيلات تعلنها بعض محال الصاغة والمجوهرات على بضائع من المصاغ والمشغولات الذهبية، مؤكدا أن هذا يدخل في باب "التضليل والخداع".



واستبعد أن يقدم أي تاجر حقيقي في أسواق الصاغة بعموم المملكة عروض وتنزيلات، كون أسعار المعدن النفيس، خاصة عيار 21 الذي يعد الأكثر رغبة عند الشراء، مرتبطة بالسعر العالمي، وأجور تصنيعه لا تشكل قيمة تذكر عند تسويقه.



وقال إن هناك مواطنين من غير التجار، يقومون بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعروض على أسعار الذهب، داعيا إلى عدم الشراء تفاديا لمحاولات الغش والخداع من خلال التلاعب بالأوزان والعيارات.



وبين أن المواقع على شبكة الانترنت التي تروج لبيع الذهب بأسعار مخفضة، تعتبر غير موثوقة، مؤكدا ضرورة أن يقوم المواطن بشراء المعدن الأصفر من خلال المحلات المرخصة التي تمنح الفواتير عند عملية الشراء.



واضاف ان بيع وشراء الذهب المستعمل كذلك غير مسموح به، لأنه قد يكون مستوردا وغير مدموغ، ما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، موضحا أن دمغة الذهب وصناعة المجوهرات بالسوق المحلية تتم ضمن المواصفات العالمية وتخضع لرقابة من مؤسسة المواصفات والمقاييس.



ولفت علان، الى وجود مواطنين يقتنون المعدن النفيس لغايات الاستثمار والادخار، وآخرين يبيعونه عند الحاجة، ما ينفي اية احاديث عن وجود عروض على الذهب.

يذكر أن عدد محلات بيع الحلي والمجوهرات بعموم المملكة تصل إلى نحو 900 محل.

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