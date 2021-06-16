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نقابة الصحفيين: اطلاق صندوق الاسكان للصحفيين

الأربعاء، 16-06-2021 08:32 م

نقابة الصحفيين: اطلاق صندوق الاسكان للصحفيين

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، اطلاق صندوق الاسكان للصحفيين وذلك بموجب النظام الذي صدر عام 2003، ولكنه لم ينفذ منذ ذلك الوقت ومازال ساري المفعول حتى الآن.اضافة اعلان


وشكل المجلس لجنة برئاسة القائم بأعمال نقيب الصحفيين الزميل ينال البرماوي وعضوية أعضاء المجلس الزملاء زين الدين خليل وفيصل بصبوص وعلي فريحات وهبه الصباغ، وفقا لأحكام النظام لإدارة أعمال الصندوق في المرحلة الأولى على أن يتم تشكل لجنة لإدارته لاحقا من بين الزملاء الأعضاء المشتركين في الصندوق. 

 




 

 


 

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