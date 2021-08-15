نقابة الصحفيين تؤكد حرصها على إجراء الانتخابات بالسرعة الممكنة

الوكيل الإخباري - أكد مجلس نقابة الصحفيين حرصه على عقد اجتماع الهيئة العامة وإجراء الانتخابات بالسرعة الممكنة، مشيرا الى انه بانتظار الرد الحكومي على المعالجات اللازمة المعيقات والإشكاليات القانونية، وليس في الوارد اطلاقا التوجه أو الرغبة بالتأجيل إلى نيسان المقبل.

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وأوضح المجلس أن اجتماعه الأخير عرض جميع المتعلقات الخاصة بعقد الاجتماع وإجراء الانتخابات بما في ذلك التفصيل القانوني المقدم من المستشار القانوني، والذي أعده بناء على طلب المجلس، ورغم أن الرأي القانوني تضمن توصيات واضحة ومعززة بالبنود والوقائع القانونية ذات الصلة.



وأضاف أن المجلس ارتأى التأكيد على الحكومة بضرورة الإسراع بوضع المعالجات القانونية المطلوبة والواردة في كتاب رئيس مجلس النقباء الموجه لرئيس الوزراء، والذي بدوره أحاله إلى لجنة استدامة العمل حول الإجراءات المطلوبة قبل اجراء انتخابات النقابات، ما يؤكد الحرص على إجراء الانتخابات وليس تأجيلها. وقال المجلس، إنه ومن باب وضع الهيئة العامة بصورة المطالعة القانونية للمستشار القانوني للنقابة محمود قطيشات، فقد رأى المجلس نشرها بالكامل حيث أن المستشار القانوني هو المرجع القانوني الرسمي والمعتمد للنقابة مع الاحترام والتقدير لجميع الآراء المطروحة.



وبين أنه اطلع وناقش الأمر بشكل عام ولم تناقش الاستشارة بشكل خاص، وإنما في سياق المتعلقات الاخرى، كقرار مجلس النقباء وقرارات محكمة العدل العليا سابقا ذات صلة، والبروتوكول الذي أجمع جميع أعضاء المجلس على استحالة تطبيقه وعدم توقيع تعهد الالتزام به بالصيغة التي جاء بها من الحكومة، ما يتطلب اعادة النظر به وتسهيل وتبسيط الإجراءات حتى لا تشكل عزوفا عن المشاركة بالاجتماع والانتخابات.



وأوضح المجلس أن نشر الاستشارة من باب العلم فقط وليس مدخلا للأخذ بتوصياتها بانتظار الرد الحكومي.