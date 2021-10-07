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الخميس، 07-10-2021 04:48 م

نقابة الصحفيين تحدد 6 فئات لجائزة الحسين للإبداع الصحفي

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الوكيل الاخباري - أقر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه، الذي عقد أمس الأربعاء، برئاسة القائم بأعمال النقيب الزميل ينال البرماوي، مشروع نظام جائرة الحسين للإبداع الصحفي، وتحديد 6 فئات للجائزة بمجموع 9 جوائز تغطي مجالات العمل الصحفي كافة.

وقال البرماوي، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن المشروع أعدته لجنة من الزملاء أعضاء الهيئة العامة للنقابة، شكّلها المجلس في وقت سابق لهذه الغاية، مبينا أن مشروع النظام يهدف إلى تطوير آليات العمل بالجائزة بما يتناسب مع التطورات التي شهدها الإعلام بقطاعاته كافة، وتم تحديد أسس واضحة للتقييم ومعالجة العديد من البنود الواردة في لائحة الجائزة.

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