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السبت، 16-04-2022 01:50 ص

نقابة الصحفيين تدين اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في الأقصى

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الوكيل الإخباري - حمّلت نقابة الصحفيين الأردنيين الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي، مؤكدة أنها جريمة وانتهاك خطير.

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وحذرت النقابة في بيان صحفي اليوم الجمعة، الاحتلال من مغبّة استمراره في جرائمه وانتهاكاته، مشيرا الى إن الشعب الفلسطيني لن يبقى مكتوف الأيدي، وسيواصل نضاله بكل قوّة، ضد هذه الاعتداءات الوحشية، حماية للقدس والأقصى وانتصارا للثوابت والمقدسات.


ودعا الشعب الفلسطيني والشعوب العربية إلى مواصلة تحدّيهم وتصدّيهم للاحتلال ومخططاته التهويدية والاستيطانية.

 

وطالب البيان الأمتين العربية والإسلامية الى التحرّك العاجل لفضح جرائم الاحتلال ومنعه من مواصلة جرائمه ضدّ القدس والمقدسيين والأقصى والمرابطين فيه والانتصار للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وفق ما صرح به الناطق الإعلامي للنقابة الزميل علي فريحات.

 




 

 


 

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