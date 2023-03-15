نقابة الصحفيين تسمي مندوبيها لدى هيئة الإعلام

الوكيل الاخباري - قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة النقيب الزميل راكان السعايدة تسمية مندوبيه من المجلس لدى هيئة الإعلام من الزملاء: أمين السر عدنان برية، وعلي فريحات، و جميل البرماوي.



وأوضحت النقابة، في بيان، أن تسمية الزملاء جاءت بناء على لقاء تم عقده قبل أسابيع بين مجلس النقابة ومدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، لتشكيل لجنة العمل المشتركة لتحقيق الصالح الإعلامي العام، واستدامة التواصل والتشاركية في العمل وشؤون المهنة بين الطرفين، والتعامل مع المقترحات والملاحظات التي تهم الشأن الصحفي والزملاء الصحفيين.

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