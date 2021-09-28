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الثلاثاء، 28-09-2021 08:26 م

نقابة الصحفيين تعتمد الفرز الإلكتروني لانتخاباتها

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 الوكيل الاخباري - قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خلال اجتماع له اليوم برئاسة القائم بأعمال النقيب الزميل ينال البرماوي وحضور اعضاء المجلس فايز ابو قاعود وهديل غبون وخالد القضاه وعلي فريحات وهبه الصباغ وزين الدين خليل والمستشار القانوني المحامي محمود قطيشات .

اعتماد الفرز الالكتروني لانتخاب النقيب ونائب النقيب ومجلس النقابة وذلك بالاستعانة بنقابة المهندسين الأردنيين صاحبة التجربة والإمكانات اللازمة لذلك.

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