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السبت، 24-07-2021 03:40 م

نقابة الصحفيين تنعى الزميل مصطفى صادق

نقابة الصحفين


الوكيل الإخباري - نعى القائم بأعمال نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل ينال البرماوي وأعضاء مجلس النقابة والهيئة العامة الزميل المرحوم مصطفى صادق الذي انتقل إلى رحمته تعالى اليوم السبت.

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وقدم مجلس النقابة من أسرة الفقيد والأسرة الصحفية كافة بأحر العزاء والمواساة، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.


وعمل المرحوم الزميل مصطفى صادق مديرا للتحرير في جريدة الدستور سابقا ومندوبا لجريدة الدفاع المقدسية في عمان عام 1990 والعديد من الصحف المحلية والعربية. وكان المرحوم صاحب مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز ويتمتع بالمهنية والخبرة والكفاءة، وقدم الكثير في مجال العمل الصحفي والإعلامي وترك إرثا كبيرا من الأخلاق والدماثة والتسامح وحسن المعشر.


 




 

 


 

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