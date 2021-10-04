نقابة الصيادلة: ارتفاع سعر مطعوم الأنفلونزا من المصدر

الوكيل الاخباري- أكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني أن اسعار مطعوم الانفلونزا السنوي، ارتفعت من المصدر نتيجة ارتفاع الطلب عليه عالميا، بالإضافة الى أن الأردن استورد المطعوم من شركة جديدة للعام الحالي.

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وقال الكيلاني إن سعر المطعوم الرباعي لهذا العام يبلغ 14.7 دينار، وقد تم تسعيره من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.



وأضاف أن مطعوم الانفلونزا متوفر في معظم صيدليات المملكة، ولا يوجد هنالك حاجة لرفع اسعاره من قبل البعض.



ونوه إلى أن الفئات المستهدفة للحصول على المطعوم المضاد للأنفلونزا الموسمية هي الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن وأصحاب المناعة المتدنية.



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