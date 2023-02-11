نقابة الصيادلة: 3 ملايين دولار حصيلة التبرعات لمتضرري الزلزال بسوريا

الوكيل الإخباري - بلغت حصيلة التبرعات التي أطلقتها نقابة الصيادلة، بالتعاون مع شركات ومستودعات الأدوية وأعضاء الهيئة العامة للنقابة، نحو ثلاثة ملايين دولار، وذلك لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا.

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وقال نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة، في مؤتمر صحفي، عقد بمقر النقابة اليوم السبت، إن النقابة ستقوم بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية لإرسال التبرعات إلى سوريا ليستفيد منها المتضررون من آثار الزلزال.



وأكد أن النقابة ستواصل عملية جمع التبرعات وأن الأردن قيادة وحكومة وشعبا اعتاد على الوقوف إلى جانب الأشقاء وإغاثتهم كلما استدعى الأمر ذلك.



من جانبه، قال رئيس لجنة جمع التبرعات وعضو مجلس النقابة الدكتور وصفي النوافلة، إنه استجابة للتوجيهات الملكية قامت النقابة بالإسراع بالإعلان عن الحملة، وأن اللجنة قامت على الفور بالتواصل مع شركات ومستودعات الأدوية الأردنية بالتعاون مع نقيب وأعضاء مجلس النقابة والهيئة العامة.



وأضاف أنه تم لغاية اليوم جمع تبرعات بقيمة ثلاثة ملايين دولار ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 4 ملايين دولار.



وأشار إلى أن النقابة تتواصل مع الهيئة الخيرية الهاشمية التي تم التنسيق معها لاستقبال التبرعات التي تقوم النقابة بجمعها وإيصالها لمحتاجيها في سوريا بعد أن تقوم بتصنيفها وفرزها.



وبين أن الهيئة الخيرية الهاشمية ترسل باستمرار تحديث لأبرز احتياجات المتضررين من مواد الإغاثية وأن الأولوية للأدوية الحياتية والإسعافات الأولية والمستلزمات والمستهلكات الطبية اللازمة، وكذلك الأغذية، وخاصة حليب الأطفال عدا عن مياه الشرب ولوازم التدفئة.



بدوره، أكد نائب النقيب الصيادلة الدكتور رأفت أبو صالح أن الحملة مستمرة لجمع التبرعات، داعيا أعضاء النقابة بالتوجه للدعم حتى تتمكن من إيصال التبرعات الأشقاء السوريين بأسرع وقت من خلال الهيئة.



وحضر المؤتمر الصحفي عدد من أعضاء مجلس النقابة ولجنة جمع التبرعات في النقابة.