نقابة الفنانين أصدرت 80 تصريح لحفلات رأس السنة

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

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أصدرت نقابة الفنانين الأردنيين 80 تصريح لموسيقيين وعازفين ومطربين لاحياء حفلات رأس السنة في عمان وفق النقيب محمد العبادي .وأضاف اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" أن عدد من الفنادق ذات الـ 5 نجوم في العاصمة عمان شهدت حفلات غنائية لعدد من فنانين أردنيين وعرب ليلة رأس السنة 2023.ولفت إلى إقامة عدد من الحفلات في كافيهات ومطاعم لفنانين أردنيين وعرب خلال الأيام الأخيرة من العام الماضي .وكانت نقابة الفنانين حذرت الفنانين قبل موسم احتفالات رأس السنة من عدم الحصول على تصاريح ممارسة المهنة الفنية؛ تجنبا للإيقاف عن العمل.