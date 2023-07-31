نقابة المجوهرات : طلب ضعيف على شراء ليرات الذهب.. وهذا سعر البيع

الوكيل الإخباري- أكدت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن الطلب على شراء ليرات الذهب لا زال ضعيفاً مقارنةً بذات الفترة من العام السابق.

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وفي التفاصيل، بلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 325 ديناراً اليوم ، بينما بلغ سعر الليرة الرشادي بوزن 7 غرامات 285 ديناراً.



وكانت أسعار الذهب قد أغلقت أمس عند 1959 دولاراً للأونصة في التداولات العالمية، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلباً من قبل الأردنيين، 39.9 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 38.2 ديناراً للشراء من المواطنين.

