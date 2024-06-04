نقابة المجوهرات: 386 ديناراً سعر الليرة الإنجليزية اليوم

الوكيل الاخباري -

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ارتفعت أسعار الليرة الذهبية اليوم الثلاثاء في الأردن وفق أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.وأضاف ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 بلغ 386 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية نحو 337 ديناراً.ولفت أن سعر الأونصة بلغ اليوم 2343 دولار، مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.وبلغ سعر غرام الذهب اليوم في الأردن عيار 21 عند 47.6 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 45.6 ديناراً للشراء منهم، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 42.7 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 39.1 ديناراً للشراء منهم.