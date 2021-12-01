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الأربعاء، 01-12-2021 06:58 م

نقابة المحروقات تشيد بقرار تثبيت أسعار المشتقات النفطية

محروقات


الوكيل الاخباري - أشاد رئيس نقابة المحروقات المهندس نهار السعيدات بقرار لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية تثبيت أسعار المحروقات لشهر كانون الأول الحالي وللشهر الثاني على التوالي.

وقال السعيدات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن القرار يعبر عن استجابة حكومية لمطالب المواطنين بعدم رفع الأسعار واستجابة لمطالب النقابة المتكررة بالتخفيف عن كاهل المواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية وخصوصا خلال الشتاء الذي يشهد ارتفاعا في الطلب على الكاز والديزل والغاز، لافتا أن قرار التثبيت جاء رغم الظروف المادية القاهرة التي تعانيها موازنة الدولة.

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