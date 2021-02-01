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الإثنين، 01-02-2021 02:12 م

التزام القطاع بالإجراءات الصحية

نقابة المخابز تكشف لـ الوكيل أسعار الخبز

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أحد المخابز


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف نقيب أصحاب المخابز ، عبد الإله الحموي ، عن عدم التعديل على أسعار مادة الخبز ، بحسب تعليمات وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

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وبين الحموي ، الإثنين لـ"الوكيل الإخباري" ، أن سعر مادة الخبز الكبير يصل إلى (32) قرشا للكيلو الواحد ، أما مادة الخبز الصغير فيصل سعره إلى (40) قرشا للكيلو الواحد .

 

وفي ردّ على سؤال حول ما إذا كان هنالك توجه برفع أسعار مادة خبز الحمام ، فقد أوضح، أن سعره لن يتغير ، حيث سيبقى (60) قرشا للكيلو الواحد .

 

" يتم مخالفة المخابز ، التي تمتنع عن بيع الخبز الكبير لغاية الساعة السادسة مساء ، حيث يتزايد الطلب عليه من قبل المواطنين نتيجة لسعره المنخفض ، علما أن الساعات التي يتم من خلالها صنع الخبز الكبير منذ الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء ، ويتم مخالفة المخابز التي لا تلتزم بتلك التعليمات"، وفق الحموي.

 

وفي سياق مختلف، أكد الحموي التزام المخابز بالإجراءات الصحية الوقائية ، حيث ارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي، عملا بأوامر الدفاع (11) ، نتيجة للوضع الوبائي الراهن.

 

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