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الإثنين، 22-02-2021 01:09 م

داعيا لعدم التهافت على شراء الخبز

نقابة المخابز لـ الوكيل : لا يوجد داعٍ للإرباك

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نقيب المخابز ، عبد الإله الحموي ، أن هنالك كمية كافية من الطحين ، لسد احتياجات المخابز ، تحسّبا من قرارات جديدة ، على ضوء الوضع الوبائي الراهن .

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وأشار الحموي ، الإثنين ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك إجراءات احترازية من قبل المخابز ، من أجل عدم إرباك المواطنين ، وسدّ حاجات السوق المحلي من مادة الخبز ، خاصة في الفترة الحالية.

 

وتابع " لا يوجد داعٍ للإرباك" .

 

ودعا المواطنين ، بعدم التهافت على المخابز ، وشراء الكميات المناسبة لاحتياجاتهم، وإن كانت هنالك قرارات حكومية صارمة ، للحفاظ على  مادة الخبز من التلف .

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