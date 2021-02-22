نقابة المخابز لـ الوكيل : لا يوجد داعٍ للإرباك

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نقيب المخابز ، عبد الإله الحموي ، أن هنالك كمية كافية من الطحين ، لسد احتياجات المخابز ، تحسّبا من قرارات جديدة ، على ضوء الوضع الوبائي الراهن .

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وأشار الحموي ، الإثنين ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك إجراءات احترازية من قبل المخابز ، من أجل عدم إرباك المواطنين ، وسدّ حاجات السوق المحلي من مادة الخبز ، خاصة في الفترة الحالية.

وتابع " لا يوجد داعٍ للإرباك" .

ودعا المواطنين ، بعدم التهافت على المخابز ، وشراء الكميات المناسبة لاحتياجاتهم، وإن كانت هنالك قرارات حكومية صارمة ، للحفاظ على مادة الخبز من التلف .

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