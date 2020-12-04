نقابة المدارس الخاصة تشيد بقرارات الحكومة

الوكيل الإخباري - قالت نقابة أصحاب المدارس الخاصة إن قرار وزارة العمل الأخير باعتبار قطاع المدارس الخاصة من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا يعتبر خطوة إيجابية متقدمة.



وبينت النقابة في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، أن الخطوة ستساهم في التخفيف من الأعباء المالية على المدارس الخاصة وتسهم في تعزيز ادامة العاملين فيها.

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وأشارت إلى جهود حثيثة بذلتها نقابة أصحاب المدارس الخاصة منذ بداية جائحة كورونا فيما يتعلق بالمعيقات التي تعترض المدارس الخاصة اثر جائحة كورونا والتي طرحت سابقا عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية.



وسعت الجهود وفق النقابة إلى ضرورة إدراج المدارس الخاصة ضمن القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا وضرورة تدخل الحكومة في دعمها أسوة بالقطاعات الاخرى .



وأكدت على أن اعضاء مجلس النقابة يسعون دائما ضمن طاقتهم بمتابعة كل ما يعيق عمل المدارس الخاصة دون تردد أو حرج.



