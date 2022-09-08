نقابة المطاعم: الزيوت لم تنخفض وارتفاع أسعار الجبنة 100%

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد أن أسعار الزيوت النباتية انخفضت بمقدار لا يتجاوز الـ 10% لاصناف محددة وليس جميعها.

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وأضاف العواد اليوم الخميس لـ "الوكيل الاخباري" أن أسعار الزيوت النباتية انخفضت عالمياً ولكنها لم تنعكس محلياً .



وأشار أن الزيوت النباتية المتواجدة في الأسواق المحلية تم استيرادها بالاسعار بعد الانخفاض عالمياً مطالباً الرقابية على التفاوت في الأسعار.



ونوه أن أسعار المواد الأولية ارتفعت مع بداية الشهر الحالي قائلاً أن أسعار الجبنة ارتفعت بنسبة 100% بالإضافة إلى أسعار الحليب والدقيق .



علماً أنه لم يتم تغيير قائم أسعار المطاعم الشعبية وبقيت لغاية الآن على ما هي عليه.

