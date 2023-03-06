نقابة المطاعم: لا تغيير على أسعار العصائر الرمضانية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

توقعت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات انخفاض الإقبال على المطاعم في أول 10 أيام من رمضان بنسبة 70% عن الطلب الاعتيادي .

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وأضافت لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الاثنين أن الحركة التجارية تكون ضعيفة عادة خلال أيام رمضان الأولى وذلك لالتزام المواطنين بالافطار في منازلهم ومع عائلاتهم .



ونوهت أن بعض المطاعم خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان تغلق أبوابها لإجراء بعض أعمال الصيانة لاستغلال فترة ضعف الإقبال مشيرة أنه يوجد مطاعم أخرى تكون جاهزة لاستقبال الزبائن.



وحول العصائر الرمضانية قالت إن محلات العصائر جاهزة لاستقبال شهر رمضان وإنه لا تغيير على الأسعار عن رمضان الماضي بحيث يتراوح اللتر من 60 قرشاً إلى دينار حسب الصنف والجودة .



علماً أن أسعار القطايف ستبقى كما كانت في رمضان الماضي ، القطايف العادي من دينار إلى دينار وعشرة قروش و العصافيري من 130 قرش إلى 140 قرشاً.

