السبت 08-05-2021
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السبت، 08-05-2021 02:05 م

لإنعاش القطاع اقتصاديا

نقابة المطاعم لـ الوكيل : نطالب بالسماح بفتح الصالات بعد الإفطار

مك
توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - ثمّن نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد قرار الحكومة القاضي، بالسماح للمطاعم بالعمل بعد فترة الإفطار وحتى السحور وضمن خدمات الدليفري (التوصيل المنزلي).

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وأشار العواد ، السبت ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن القرار له انعكاسات إيجابية على واقع القطاع الذي تضرّر من جائحة كورونا قبل ما يزيد عن عام ، حيث تراجع الأوضاع الاقتصادية ، جراء الإغلاقات المتكررة .

 

وزاد " عودة القطاع للحياة والعمل ، أتاح فرص عمل كثيرة للأيدي العاملة في المطاعم ومحال الحلويات".

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وأضاف العواد " نحن على يقين أن قرار التوصيل لا يلبي طموحات الجميع ولكن ما يحقق الصالح العام ، ونحن نثني عليه ونطالب به وقد كان هذا أحد أهم المطالب التي تقدمت بها النقابة للحكومة ولخلية الأزمة بعد تجربة سابقة لمنع العمل خلال رمضان الماضي".


" نحو ٣٠ ألف سيارة توصيل تقدم خدماتها في العاصمة ومختلف محافظات المملكة مما يعني استعادة نشاطها" ، وفق العواد .


وطالب العواد الحكومة إلى ضرورة الإلتفات الى مطلب حقيقي وجاد يتناسب مع الوضع العام والتهافت على الأسواق والذي يتمثل بالسماح للمواطنين بالحركة خلال الأسبوع الأخير من رمضان وفترة عيد الفطر والسماح للمطاعم بتشغيل صالاتها واستقبال الزبائن بشكل مباشر حتى مابعد فترة الإفطار والسماح بالحركة المباشرة ليلًا باعتبارها فترة هامة لتسوق المواطنين ومن الممكن أن تنعكس بشكل إيجابي على القطاع وخاصة ممن لم يستفيدوا من خدمات التوصيل.


وشدّد على ضرورة قيام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بمراقبة التجار والارتفاعات السعرية "غير المبررة " ، والتي طالت الزيت والسكر وشملت اللحوم والدواجن والحبوب ومواد التعليب والتعقيم وغيرها .

 

وأوضح أن أسعارها شهدت ارتفاعات غير مسبوقة ودون أدنى مبرّر لذلك ، وقال " ما تستفيده المطاعم بالتوصيل يتم دفعه بدل ارتفاع الاسعار المتكرر مع ثبات أسعار المطاعم" .

 


 




 

 


 

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