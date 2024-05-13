نقابة المطاعم: نواجه نقص بالدواجن المحلية الطازجة بسبب التصدير

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قالت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات إن القطاع يتأثر بشكل ملحوظ من نقص الدواجن الطازجة المحلية الحب "الكامل غير المقطع " نتيجة التصدير.

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وأضافت النقابة اليوم الاثنين لـ"الوكيل الاخباري" أن أوزان الدواجن المطلوبة لدى المطاعم مفقودة، والتي يتراوح وزنها بين 1100 إلى 1300 غرام للدجاجة الواحدة.



وأشارت النقابة ان المطاعم لجأت منذ مدة طويلة للدجاج الطازج المحلي عوضاً عن المجمد المستورد بسبب ارتفاع أسعار الأخير وشحه بالأسواق بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.



وأكدت أن الدواجن الطازجة المتوفرة في الأسواق المحلية حالياً ذات أوزان صغيرة، مشيرة إلى ارتفاع الكلف على قطاع أصحاب المطاعم الشعبية.



وأوضحت أن الدجاج "المسحب" شهد بأسعاره ارتفاعاً وصل فيه الكيلو إلى 4 دنانير دون أي مبررات أو إلتزام بالسقوف السعرية.



وختمت " أن معظم المطاعم تشهد حركة تجارية ضعيفة بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين، وانخفاض العائد الربحي بسبب ارتفاع الكلف وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأولية ".

