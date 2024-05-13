الإثنين 13-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعتقل طفلا من الخضر جنوب بيت لحم

كتيبة التدخل السريع /٩١ تنفذ عملية تحميل ونقل جوي ضمن فعاليات تمرين الأسد المتأهب

نتنياهو: لن نسمح بتكرار ما حدث في 7 أكتوبر

نقابة المطاعم: نواجه نقص بالدواجن المحلية الطازجة بسبب التصدير

ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.61% خلال الثلث الأول من 2024

البحرين تكشف عن شعار القمة العربية الـ33

سرايا القدس تقصف تموضعاً لآليات وجنود الاحتلال في جحر الديك وحي الزيتون

البلقاء التطبيقية تعلن أرقام جلوس طلبة الشامل للدورة الربيعية

فيديو- اندلاع اشتباكات عنيفة جنوب بغداد

وزير الصناعة والتجارة يبحث مع عدد من نظرائه العرب تعزيز التعاون الاقتصادي

الإثنين، 13-05-2024 01:53 م

نقابة المطاعم: نواجه نقص بالدواجن المحلية الطازجة بسبب التصدير

سس


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قالت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات إن القطاع يتأثر بشكل ملحوظ من نقص الدواجن الطازجة المحلية الحب "الكامل غير المقطع " نتيجة التصدير. 

اضافة اعلان


وأضافت النقابة اليوم الاثنين لـ"الوكيل الاخباري" أن أوزان الدواجن المطلوبة لدى المطاعم مفقودة، والتي يتراوح وزنها بين 1100 إلى 1300 غرام للدجاجة الواحدة. 


وأشارت النقابة ان المطاعم لجأت منذ مدة طويلة للدجاج الطازج المحلي عوضاً عن المجمد المستورد بسبب ارتفاع أسعار الأخير وشحه بالأسواق بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. 


وأكدت أن الدواجن الطازجة المتوفرة في الأسواق المحلية حالياً ذات أوزان صغيرة، مشيرة إلى ارتفاع الكلف على قطاع أصحاب المطاعم الشعبية.


وأوضحت أن الدجاج "المسحب" شهد بأسعاره ارتفاعاً وصل فيه الكيلو إلى 4 دنانير دون أي مبررات أو إلتزام بالسقوف السعرية. 


وختمت " أن معظم المطاعم تشهد حركة تجارية ضعيفة بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين، وانخفاض العائد الربحي بسبب ارتفاع الكلف وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأولية ".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
357209_20_1681202878

ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.61% خلال الثلث الأول من 2024

64d8a49156b45

"النقل البري" تسلّم موقع مشروع مركز الانطلاق والوصول في الزرقاء

1715586368254

أمسية في نادي أسرة القلم الثقافي حول العروبة والإسلام

file (2)

البلقاء التطبيقية تعلن أرقام جلوس طلبة الشامل للدورة الربيعية

كك

وزير الصناعة والتجارة يبحث مع عدد من نظرائه العرب تعزيز التعاون الاقتصادي

file (1)

وزير الإدارة المحلية: بعض مجالس المحافظات والبلديات تجاوزت 90% من الإنجازات المخطط لها

أخبار متعلقة
438099104_967625592033092_4005360197753324891_n

جولات تفتيشية على محلات الدواجن في ناعور

main_image661bc7365df33

159 ألف طير دجاج و7986 رأس غنم ذبحت في مسلخ عمّان خلال العيد