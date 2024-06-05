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الأربعاء، 05-06-2024 11:39 ص

نقابة المطاعم : هكذا تحتال شركات الدواجن على قرارات الحكومة - صورة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت نقابة اصحاب المطاعم والحلويات الاردنية صورة لفاتورة احدى شركات الدواجن تبيع منتجاتها بشكل مخالف لقرارات الحكومة في تحديد الاسعار .

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وقالت النقابة عبر صفحتها على الفيسبوك : "شركات الدواجن تعرف كيف تحتال على الواقع وقرارات الحكومة ، دجاج خاص بدون رقبة " .

 

واضافت : ان هناك "شركات أخرى تعمم على المطاعم اعتبارا من تاريخ الغد الدجاج المقطع بـ ٢,٧ مع العلم أن خدمة التقطيع والتسحيب بالمعتاد خدمة مجانية..وإضافة لتخفيض كميات التوريد للمطاعم للنصف تقريبا " . 

 

وفي وقت سابق  دعت النقابة أصحاب المطاعم إلى الإبلاغ عن موردي الدجاج في حال وجدوا أي استغلال ومغالاة ورفع للأسعار.

 

 وحددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سقوفا سعرية للدجاج الطازج المباع للفنادق والمطاعم بواقع دينارين و5 قروش للكيلو اعتبارا من اليوم الأربعاء.

 


 

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