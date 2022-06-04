نقابة المقاولين تشارك بأول اجتماع لاتحاد مقاولي الدول الإسلامية

الوكيل الاخباري - شاركت نقابة المقاولين الأردنيين في أول اجتماع للجمعية العمومية لاتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، والذي عقد في شرم الشيخ أخيرا بمشاركة اتحادات ونقابات المقاولين بالدول الإسلامية وشركات المقاولات بهذه الدول.



وشارك في الاجتماع ممثلو 21 اتحاداً للمقاولات من الأردن ومصر والعراق والسعودية وتركيا وبنغلاديش ولبنان والسودان وفلسطين وتونس والمغرب وليبيا والجزائر والبحرين واليمن وبنين وبوركينا فاسو ودول أخرى.

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