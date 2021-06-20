نقابة المقاولين لـ الوكيل : نطالب بأمر دفاع جديد واجتماع مرتقب مع الخصاونة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نقيب المقاولين الأردنيين ، المهندس أحمد يعقوب ، أن قطاع الإنشاءات تضرّر بشكل كبير ، نتيجة لجائحة كورونا التي ألقت بظلالها على القطاع .

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وأشار يعقوب ، الأحد ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الحكومة لم تأبه لمطالب القطاع الإنشائي المتمثلة ، بجعلها في قائمة "القطاعات الأكثر تضرّرا" ، جرّاء جائحة كورونا، لافتا أن القطاع تكبّد خسائر فادحة وصلت نحو (100) مليون دينار .

ارتفاع أسعار المواد الإنشائية

وعرّج في معرض حديثه على مدى الاستياء الحاصل للعاملين في القطاع ، وقال " تم مخاطبة الحكومة مرارا ، في سبيل تعويضنا ، نتيجة للجائحة ، دون جدوى " .

ولفت ، أن نسبة الزيادة على أسعار المواد الإنشائية ارتفعت بنحو 45%، وزاد " سيتم الوقوف على أسعار تلك المواد مع غرفة صناعة عمان ، والعمل على دراسة الأمر ".

وفيما يتعلّق بالبنوك ، أوضح يعقوب أن البنك المركزي لم يقم باتخاذ إجراءات تخفيفية للتسهيل على القطاع ، وتابع " نتمنى من البنوك التعامل مع القطاع بشكل آمن ، وتقديم الدعم من خلال نسب فوائد معقولة " ، منوّها أن ارتفاع أجور النقل لعبت دورا في رفع أسعار المواد الإنشائية .

تراجع التصدير

وبيّن أن نسبة التصدير إلى خارج المملكة تراجعت بنسبة 60% ، وأردف قائلا " يعمل ثلث سكان الأردن في القطاع ، ومن الأجدر أن يتم الأخذ بعين الاعتبار مدى التضرّر الحاصل للكثير من العائلات الأردنية ، حيث تم صرف مستحقاتهم على حساب ممثلي القطاع الخاص ".

ولفت ، أن هنالك اجتماعا مرتقبا خلال الأيام القادمة ، مع رئيس الوزراء ، بشر الخصاونة ، للوقوف على مطالب القطاع ، مُعربا عن أمله في أن يتم إصدار أمر دفاع جديد ، لإنقاذ القطاع الذي بات على شفا حفرة من الانهيار، على حدّ تعبيره.

وجددّ يعقوب مطالبه للحكومة عبر "الوكيل الإخباري" ، من أجل وضعها في بؤرة الاهتمام ، لإنقاذ القطاع، الذي يعتبر مساهما رئيسيا في إنعاش الاقتصاد في المملكة .