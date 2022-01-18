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الثلاثاء، 18-01-2022 04:24 م

نقابة الممرضين تثمن إشادة ولي العهد بدورها

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الوكيل الإخباري - تلقت نقابة الممرضين رسالة شكر وتقدير من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على الجهود التي قامت بها النقابة في حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا والتقصي الوبائي الوطني.

وثمن نقيب الممرضين خالد ربابعة ومجلس النقابة رسالة ولي العهد، مؤكدا أن رسالة سموه تشكل دافعا وحافزا للمضي قدما في الاجراءات المساندة للجهات الصحية في عمل كل ما يمكن لدعم الجهود الرامية للتخفيف من اثار جائحة كورونا على بلدنا.

ودعت النقابة أن يحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده من كل سوء، وان يمتعهما بموفور الصحة والعافية، وأن يبقى وطننا آمنا مطمئنا سليما معافى، وأن يديم الله على الاردن وشعبه نعم الصحة والعافية والأمن والأمان.

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