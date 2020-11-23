نقابة الممرضين: تخصيص ربع مليون دينار كقروض حسنة لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة

الوكيل الاخباري -

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اعلنت نقابة الممرضين عن تخصيص قروض حسنة "دون مرابحة" لمنتسبيها بقيمة ربع مليون دينار.وقال نقيب الممرضين خالد ربابعة في بيان، الاثنين، إن قرار النقابة منح الممرضين قروضا حسنة يهدف إلى مساعدتهم في التغلب على الظروف المعيشية الصعبة التي نتجت عن الأوضاع التي رتبها فيروس كورونا.وأضاف أن بإمكان أعضاء النقابة الراغبين بالحصول على القرض التقدم بطلبات للنقابة عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.وأشار إلى أن القرض الحسن سيكون بقيمة ألف دينار للمسددين للاشتراك السنوي حتى تاريخه، و1500 دينار للمسددين للاشتراك السنوي والتقاعدي حتى تاريخه، ويجري تسديده بمبلغ 84 دينارا شهريا، كما حددت النقابة شروطا للحصول على القرض.