الخميس 23-09-2021
الوكيل الاخباري

السكك الحديد المصرية: نستعد لاستلام دفعة جديدة من القطارات الإسبانية

مواقع التواصل تتشّح بالسواد إثر وفاة مفاجئة للشاب مراد الذينات

منح جوائز نوبل في عام 2021 سيتم في موطن الحائزين عليها

2.570 مليون مخصصات قطاع التربية ضمن موازنة مجلس محافظة المفرق

محمد رمضان يعلن عن تعاقده على مسلسل جديد

12 وفاة و2083 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأرصاد لـ الوكيل : يستمر تساقط الزخات المطرية المتفرقة ليوم غد الجمعة

إدارة السير لـ الوكيل: أزمة شارع المحطة بسبب مشاريع مرورية وهندسية

الخصاونة يصدر بلاغين رسميين الشهر القادم

هيئة النقل تدعو للاستثمار في خدمة النقل المدرسي

الخميس، 23-09-2021 11:53 ص

نقابة الممرضين تدير المشروع الوطني للتطعيم والتقصي الوبائي

614c3f1d7783b


الوكيل الاخباري- وقعت نقابة الممرضين اتفاقية مع وزارة الصحة لادارة وتشغيل المشروع الوطني للتطعيم والتقصي الوبائي لمرض كورونا.

وقال نقيب الممرضين خالد ربابعة في بيان صحفي الخميس إنه وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها مابين النقابة ووزارة الصحة ستقوم النقابة بادارة وتشغيل العاملين من فئات التمريض والقبالة والطب والصيدلة والمختبرات من المتعطلين عن العمل والخريجين الجدد في كافة محافظات المملكة.

وسيشغل المشروع مايقارب 2450 مستفيدا خلال مدة المشروع البالغة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

وبموجب الاتفاقية سيتمكن ما يقارب الألف ممرضا وممرضة من العودة الى اماكن عملهم وتقديم العناية اللازمة لمراجعين المستشفيات والمراكز الصحية بعد ان كانوا يقومون بعملية التطعيم والتقصي الوبائي. 

واعرب نقيب الممرضين خالد ربابعة عن اعتزازه بجميع بالكوادر الصحية، وخاصة الكوادر التمريضية على الجهود في عمليات التقصي الوبائي واعطاء المطاعيم منذ بداية الجائحة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ا

مواقع التواصل تتشّح بالسواد إثر وفاة مفاجئة للشاب مراد الذينات

فلوس 1

2.570 مليون مخصصات قطاع التربية ضمن موازنة مجلس محافظة المفرق

920212191511166563249

إدارة السير لـ الوكيل: أزمة شارع المحطة بسبب مشاريع مرورية وهندسية

9202121185916542896547

الخصاونة يصدر بلاغين رسميين الشهر القادم

باص مدرسة

هيئة النقل تدعو للاستثمار في خدمة النقل المدرسي

image

إمهال المتهمين بقضية السلط ثلاثة أيام لتقديم إفاداتهم الدفاعية

أخبار متعلقة
8202126134515107660814

المملكة تسجل 8 وفيات و 787 إصابة جديدة بكورونا الجمعة

8202124175359710203727

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

كورونا 2

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

لقاح 2

الحكومة: 192 ألف شخص فوق 60 عاما لم يتلقوا لقاح كورونا

8202123181641465828076

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

8202123171631855761695

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم