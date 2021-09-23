نقابة الممرضين تدير المشروع الوطني للتطعيم والتقصي الوبائي

الوكيل الاخباري- وقعت نقابة الممرضين اتفاقية مع وزارة الصحة لادارة وتشغيل المشروع الوطني للتطعيم والتقصي الوبائي لمرض كورونا.



وقال نقيب الممرضين خالد ربابعة في بيان صحفي الخميس إنه وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها مابين النقابة ووزارة الصحة ستقوم النقابة بادارة وتشغيل العاملين من فئات التمريض والقبالة والطب والصيدلة والمختبرات من المتعطلين عن العمل والخريجين الجدد في كافة محافظات المملكة.



وسيشغل المشروع مايقارب 2450 مستفيدا خلال مدة المشروع البالغة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.



وبموجب الاتفاقية سيتمكن ما يقارب الألف ممرضا وممرضة من العودة الى اماكن عملهم وتقديم العناية اللازمة لمراجعين المستشفيات والمراكز الصحية بعد ان كانوا يقومون بعملية التطعيم والتقصي الوبائي.



واعرب نقيب الممرضين خالد ربابعة عن اعتزازه بجميع بالكوادر الصحية، وخاصة الكوادر التمريضية على الجهود في عمليات التقصي الوبائي واعطاء المطاعيم منذ بداية الجائحة.

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